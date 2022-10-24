İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dehşete düşüren görüntüler

Sakarya’da küçük çocuğun eline silah verip ateş ettiren kişiler, o anları saniye saniye kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sakarya'da küçük çocuğun eline silah verip ateş ettiren kişiler, o anları saniye saniye kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Tepki toplayan görüntüler daha sonra silindi.


Sakarya'da küçük yaştaki çocuğun eline silah veren kişiler ateş ettirip o anları kayda aldı. Gözlerini kapatarak seri şekilde tetiğe basan çocuk, rastgele havaya ateş açtı. Saniye saniye kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler daha sonrasında silindi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.