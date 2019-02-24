Demokrasi Meydanı'nda geri sayım başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin yeni vitrini olacak Demokrasi Meydanında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışamaları yerinde inceleyen Başkan Toçoğlu'na Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu eşlik etti. Toçoğlu, Meydanda gerçekleşen inşa çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek ekiplerin genel temizlik çalışmalarına başladığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Zeki Toçoğlu, “Taş zemin kaplamaları ve yer döşemeleri tamamlandı. Kaldırım imalatları bitti. Tribün çelik imalatı devam ediyor. Oturma alanları ve meydanının ruhunun bir parçası olacak saksıların üretimini tamamladık. Banklar ve saksılar ait olduğu yerlere yerleştirildi. Ağaçlandırma işlemleri devam ediyor. İnşaatın büyük bir kısmının tamamlanması üzerine ekiplerimiz genel temizlik çalışmalarına hızla başladı” dedi.

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Hemşehrilerimizin içerisinde keyifli vakit geçirebileceği şehrimizin vitrini olacak Yeni Demokrasi Meydanındaki yenileme çalışmalarında sona yaklaştık. Hemşehrilerimizinde görüşleriyle hayata geçirdiğimiz meydanımızın içerisinde yer alan son teknoloji Akıllı Şehir Uygulamaları ile Türkiye'ye örnek olacak bu meydanımızı kısa sürede tamamlayarak şehrimize armağan edeceğiz. Hayırlı olsun” diye konuştu.