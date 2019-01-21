Denetimli Serbestlik kapsamındaki 224 hükümlü okullarda temizlik, tadilat yapıyor

Sakarya'da ‘Okullar Güzelleşiyor' etkinliği kapsamında denetimli serbestlik kapsamındaki toplamda 224 hükümlü okullarda tadilat, temizlik gibi birçok işi yapıyor.

Ülke genelinde başlatılan ‘Okullar Güzelleşiyor' etkinliği Sakarya'da da devam ediyor. İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen açılış etkinliğine Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı, okul müdürü, öğretmenler ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler katıldı. İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde başlayacak olan, şehir merkezi ve ilçelerinde devam edecek olan etkinlikte hükümlüler temizlik, tadilat, boya, ağaç dikimi gibi işler yapacak.

“Toplamda 224 kişi kamu yararına çalışmaktadır”

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile birlikte kamu yararına ücretsiz çalışma tedbirleri de uygulanmakta olup, Sakarya ili genelinde toplamda 224 kişi kamu yararına çalışmaktadır. Ülke genelinde gerçekleştirilen bu gibi etkinliklerin Denetimli Serbestlik kapsamındaki hükümlülerin topluma kazandırılmasında çok önemli rol oynadığı kanaatindeyim. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yeniden suç işlenmesine sebep olabilecek, etkenlerin azaltılması amacıyla birçok farklı çalışma yürütmektedir. Bu etkinliklerin çok önemli bir parçası olan kamu yararına çalışma cezası kapsamında, çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördükleri yerleri güzelleştirerek daha temiz bir ortamda eğitim ve öğrenim görmelerine katkı sağlamaları önem arz etmektedir” dedi.

“Bu tür etkinlikler çok önemli”

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise yaptığı açıklamada, “Eğitime yapılan her türlü desteğin geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Bu ve buna benzer etkinlikler çok önemlidir. Başta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.