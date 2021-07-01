Denizcilik MYO'ya ekipman ve malzeme desteği

Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş'ın Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'a ziyaretinin ardından Özbal'ın talimatları doğrultusunda hibe edilen ve öğrencilerin eğitiminde kullanılacak ekipmanlar Denizcilik MYO'ya ulaştı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, kısa süre önce Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı ziyaret ederek Denizcilik MYO'nun hedeflerini anlatmış, denizcilik sektörünün yönü ve olası iş birliklerine yönelik görüş alınarak uygulamalı eğitime destek talebinde bulunulmuştu. Ziyaretin ardından Oramiral Adnan Özbal'ın talimatları doğrultusunda Gölcük'te bulunan Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı koordinesinde Denizcilik MYO öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılmak üzere birçok malzeme ve ekipman hibesi yapıldı. Malzemelerin teslimatına ilişkin protokol Deniz İkmal Merkezi Komutanı Albay Aycan Özcan ile Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş arasında imzalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın talimatıyla çok sayıda malzeme ve ekipmanın bünyelerine kazandırıldığını belirten Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, “Bu ekipman ve sistemler oldukça yüksek maliyetli. Deniz Kuvvetleri Komutanımızın samimi yaklaşımı ve bizlere destek için ilgili talimatları vermesi, geliştirilebilecek iş birliklerine olan inancı bizleri çok mutlu etti. Kendilerine müteşekkiriz. Biz de bu ekipman ve malzemelerden özellikle uygulamalı derslerimizde yoğun fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.