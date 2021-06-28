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Depoda çıkan yangında 700 saman balyası kül oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir tavuk çiftliğinin önünde samanların olduğu depoda yangın çıktı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir tavuk çiftliğinin önünde samanların olduğu depoda yangın çıktı. Yangında 700'e yakın saman balyası kül oldu.


Yangın, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö.'ye ait tavuk çiftliğinin önündeki depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından tavuk çiftliğine sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 700'e yakın saman balyası yandı.

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