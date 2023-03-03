Deprem bölgesinde binlerce depremzedeye yemek ulaştırıyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'ın Sakarya Mahallesi'ne kurulan Aşevi ve mobil hizmet aracı, binlerce depremzedeye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Günde 5 bine yakın kişiye sıcak yemek servisi yapan personeller, bölgedeki hizmet aracıyla da depremzedelerin kişisel taleplerini karşılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Birçok ilde hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, Hatay'ın Sakarya Mahallesi'ne kurdukları Aşevi ve mobil hizmet aracı ile binlerce depremzedeye merhem oluyor. Günün her saatinde hizmet veren aşevinde sabah 750 kişilik sıcak çorba ve kahvaltılık, öğlen bin 500 kişilik 3 çeşit yemek ve akşam ise iki bin 500 kişilik olmak üzere 5 bine yakın depremzedeye sıcak yemek ulaştırıyor. Depremzedelerin yanı sıra bölgede görev yapan tüm personellere de hizmet veren ekipler, 3 çeşit paketlenmiş yemek dağıtımıyla bölgede etkin bir rol üstleniyor.

Çalışmalarında depremzedelerin kişisel ihtiyaçlarına da cevap veren Büyükşehir Belediyesi, bölgede konuşlanan mobil hizmet aracıyla binlerce depremzedenin gıdadan giyime, kişisel hijyen ve temizlik ürünlerine kadar tüm temel ihtiyaç ve taleplerini karşılıyor. Hizmet aracında 24 saat çay, kahve ve atıştırmalık servisi gerçekleştiren personeller, bölgede hayatın bir an önce normale dönmesi adına gece gündüz hizmet vermeye devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam etmektedir. Deprem bölgesinde yaraların hızlı bir şekilde sarılması adına sürdürdüğümüz çalışmalar, Hatay Sakarya Mahallesi'nde kurulan Aşevi ve mobil hizmet aracı ile devam etmektedir. Binlerce depremzede vatandaşımıza hizmet faaliyetlerimizde, 3 öğün sıcak yemek başta olmak üzere depremzede vatandaşların kişisel hijyen ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarına cevap verilmektedir. 24 saat mesai anlayışıyla sahada olan personellerimiz, bundan sonraki süreçte de çalışmalarına aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verdi.