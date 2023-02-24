Deprem bölgesine giden öğretim üyeleri çalışmalarını tamamladı

Ülkeyi yasa boğan deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü hasar tespit çalışmalarına gönüllü olarak destek olmak üzere Sakarya'dan bölgeye giden üniversite öğretim üyeleri çalışmalarını tamamlayarak geri döndü.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ülkede adeta seferberlik ilan edildi. Sakarya'dan da İnşaat Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan grup bölgeye gitti. Ekip, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bine yakın kamu binası ile yapımı süren şehir hastanesinde çalışma yürüterek, yer bilimleri açısından da saha araştırmaları gerçekleştirdi. İnşaat Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri; Prof. Dr. Murat Utkucu, Prof. Dr. Erkan Çelebi, Doç. Dr. Mehmet Emiroğlu, Doç. Dr. Sedat Sert, Dr. Tuba Tatar, Dr. Aydın Demir, Dr. Hakan Öztürk, Dr. Necati Mert, Dr. Zeki Özcan ve Dr. Zeynep Dere Yaman bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak geri döndü.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki kamu binalarının yaşanan depremler sonrası hasarsızlık durumları ve depremden etkilenen depremzedelerin durumları hakkında değerlendirmeler yapılırken, İnşaat Mühendisliği bölümü lisans programında uzun yıllardır yürütülmekte olan Yapı Dinamiği ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı derslerinin zorunlu ders olarak veriliyor olmasının önemine vurgu yapıldı. Bu dersleri alarak mezun olan öğrencilerin, mühendislik hayatlarında deprem ve depremin yapılara vereceği hasarlara karşı yapısal hesaplarda daha fazla bilgiye sahip oldukları belirtildi. İnşaat Mühendisliği bölümünün bu alandaki bilgi birikimini, Sakarya ilinde görev yapmakta olan mühendislere aktarmak üzere eğitim çalışmalarının başlatılması da gündeme geldi.

Öte yandan, Sakarya ilinde afetlere karşı dirençli bölgelerin oluşturulması, depreme karşı riskli durumda olan yapıların tespiti ve bu yapılar için alınacak önlemlerde Sakarya ili yerel yönetimleriyle iş birliği içerisinde çalışmaların başlatıldığı belirtildi. İnşaat Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinin yaşanan tüm afetlere karşı birlikte çözümler üretebileceği ve bundan sonraki süreçte iş birliği yapmak üzere çalışmalar yapılacağı da ifade edildi.