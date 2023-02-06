Deprem bölgesine giderken kazaya karıştılar: 2 yaralı

Kazada yaralanan 2 kişinin deprem bölgesi Kahramanmaraş'a doğru yakınlarının yanlarına gittikleri ve araçlarında da erzak bulunduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Sapanca mevkiinde meydana gelen kazada, 34 EBR 546 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.A.Ş. (51), havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.K. (31) idaresindeki 31 YN 9152 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, M.K.'nin kullandığı araç Sapanca gişeleri yol ayrımındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yan yattı.

Kazada, S.K. (24) ile O.K. (20) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Deprem bölgesine gidiyorlardı

Öte yandan, M.K. idaresindeki 31 YN 9152 plakalı otomobilin deprem bölgesi Kahramanmaraş'a doğru seyir halinde olduğu öğrenildi. Yakınlarının yanlarına gittikleri öğrenilen yaralıların otomobilinde bulunan erzak da yola savruldu.