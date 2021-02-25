Dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi

Erenler Belediyesi ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Pandemi Günlükleri-Resim, Şiir ve Öykü Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç tarafından takdim edildi.

Erenler Belediyesi ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, İlkokul öğrencilerinin Resim, Ortaokul Şiir ve Lise Öğrenci ise Öykü ile katılım sağladığı ‘Pandemi Günlükleri - Resim, Şiir ve Öykü Yarışması'nda ilk üçe giren öğrencilerin ödülleri Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül tarafından Belediye Hizmet Binasında öğrencilerin ve velilerin katıldığı program ile öğrencilere takdim edildi.

Ödül Töreninde konuşan Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, yarışmaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Öncelikle yarışmaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Harika resimler, şiirler ve öyküler elimize ulaştı. Geleceğimize gerçekten umutla bakıyoruz. Başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere yarışmaya katılarak emek veren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise, “Öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerçekleşen yarışmaya katılan tüm evlatlarımızı tebrik ediyorum. Her bir eser bizim için ayrı değerli. Bizde bu vesile ile yarışmaya katılarak eser yollayan öğrencilerimizin bu eserlerini tek bir kitapta toplayarak bastıracağız ve kendilerine, okul kütüphanelerine hediye olarak göndereceğiz” diye konuştu.