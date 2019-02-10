Dereceye girenler Dağcılık Milli Takımı'na seçilecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında Küçükler-Gençler spor tırmanış yarışmasının 2. ayağı Sakarya'da yapıldı. Gerçekleşen yarışmada dereceye giden sporcular milli takıma seçilecekler.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler-Gençler kategorisinde spor tırmanış yarışması serisinin 2. ayağı 160 sporcunun katılımıyla Sakarya'da gerçekleşti. Kıyasıya gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler milli takıma seçilecekler. Türkiye Dağcılık Federasyonu Sakarya Dağcılık İl Temsilcisi Yusuf Aydın yarışma hakkında bilgi vererek, “Şampiyonamız Türkiye Dağcılık Federasyonunun Tırmanış Sporu Boulder Küçükler, Gençler Türkiye Şampiyonası'nın 2'inci ayağı. 1'inci ayağı Malatya'da gerçekleştirildi. Burada dereceye giren sporcularımız, milli takıma seçiliyorlar. Spor tırmanış olimpik bir dal oldu, ondan dolayı buradan derece alanlar milli takıma seçilerek oradan da olimpiyatlara yarışmacı, sporcu göndermek için seçmeler burada oluyor. Dün başladı yarışmamız. Dün iki kategoride yarışmalarımız oldu. Bugün de burada gençler yarışıyor. Dün madalya törenimiz gerçekleşti bugün de aynı şekilde madalya törenimiz gerçekleşecek" dedi.

“Puanlara göre elemeleri oluyor”

Yarışmaya 160 sporcunun katıldığını belirten Aydın, “Toplamda 170 sporcu başvuru yaptı yaklaşık olarak bunların 160 tanesi buraya geldi aileleri ile birlikte. 9 ile 17 yaş aralığında sporcularımız mevcut. Parkurumuzda rota yapıcı hocalarımız var. Hocalarımız 1-2 gün önceden gelerek rotalar, duvar hakkında çalışıp rota yapıyorlar. Şu anda duvarımızın üzerinde 8-9 tane rota var. Her sporcu bu rotalara giriyor. Önce hazırlık aşamasında rotaları kontrol ediyorlar. Daha sonra zaman başlatılıyor, zaman başladıktan sonra her sporcunun 1 rotayı 5 kere deneme hakkı oluyor. Burada 2 bölge var, zirveye ulaştıklarında puan alıyorlar. 8 tane parkur var, sporcularımız 8 parkurdan istediklerine girebiliyorlar sırayla. Bunların aldıkları puanlara göre elemeleri oluyor. Daha sonra bir üst tura geçip finale geçene kadar bu böyle devam ediyor" diye konuştu.

“Elimizden geleni yapacağız”

Aydın sözlerinin devamında, "Sakarya'da dağcılık sporunu yapıyoruz yaklaşık 9-10 tane spor kulübümüz var dağcılık ile uğraşan. Bu dağcılığın spor tırmanış bölümü. Halkımızın; spor tırmanışı olabilir, doğa yürüyüşü olabilir dağcılık anlamında bu aktivitelere katılmalarını istiyoruz. Spor tırmanışına çocuklarını yönlendirmelerini istiyoruz. Çocukları küçük yaşta spora başlatabilirsek sonuçta spor yapan insandan hiçbir zaman kötülük gelmez ve kendini daha çok geliştirebilir. O yüzden halkımızın çocuklarını teşvik edip göndermelerini istiyoruz Sakarya'da. Bundan sonra Sakarya Üniversitesi'nde bu duvarda sporcularımızı eğiteceğiz, yardımcı olacağız ve milli takıma girebilmeleri için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Süeda Kasrat: “Çok güzel ve etkili bir spor”

Kütahya'dan yarışmaya katıldığını söyleyen sporcu Süeda Kasrat, “Buraya spor tırmanışı yarışmaları için geldim. Yarışmalarda çok güzel duygular hissettim, eğlendim. Bu sporu iyice kavrayarak geliştirdim kendimi. İlk olarak geçen sene başladım ve çok memnunum. Güzel bir spor beni geliştiriyor. Yarışma rotalara göre kolayda, zorda oldu. Çalıştık, çabaladık ve emek verdik. Rotaya göre değişti tırmanma şekillerimiz. Bütün arkadaşlarımı bu tırmanışa davet ediyorum, gerçekten çok güzel ve etkili bir spor olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.