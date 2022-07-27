Derin sandığı iskeleden atlayınca olanlar oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iskeleden denize atlayan vatandaş, ayak bileği kırılınca boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafında kurtulan vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaali ilçesinde denize atlayan M.A.Ü., ayak bileği kırılınca boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, yaralı adama müdahale ederek sudan çıkarttı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.