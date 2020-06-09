İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından kurtarıldı

Adapazarı-Karasu D650 karayolunda ambulans ile Türk Telekom’a ait hizmet aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında devrilen ambulans içerisinde bulunan sağlık personeli, sıkıştığı yerden vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı.

Adapazarı-Karasu D650 karayolunda ambulans ile Türk Telekom'a ait hizmet aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında devrilen ambulans içerisinde bulunan sağlık personeli, sıkıştığı yerden vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı.



Kaza, Adapazarı-Karasu D650 karayolu Limandere Mahallesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine doğru seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 54 ABT 325 plakalı ambulans ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Türk Telekom'a ait hizmet aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak devrilen ambulans içerisindeki sağlık personelini araçtan çıkarttı. 1 sağlık çalışanının hafif yaralandığı öğrenilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.