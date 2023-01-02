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Devrilen traktörün altına kaldı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Yukarı Çalıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Yunus Y. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü traktörün altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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