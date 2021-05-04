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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde traktörün devrilmesi neticesinde yaralanan 80 yaşındaki çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörün devrilmesi neticesinde yaralanan 80 yaşındaki çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Ferizli İlçesi Bakırlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde traktörüyle tarlaya giden 80 yaşındaki Şaban Uygun'un kullandığı traktör henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında yaşlı adam traktörün altında kalarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralıyı Uygun, ambulansla Ferizli İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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