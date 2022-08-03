Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık tarlasında çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi Pandullu mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, fındık tarlasında çalışan 73 yaşındaki Hasan Turhan, 54 ND 992 plakalı traktörü kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan Hasan Turhan ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan tüm müdahalelere rağmen Turhan hayatını kaybetti.

Hasan Turhan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere adli tıbba kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.