Devrilen UTV'nin altında kalan iki kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan UTV tarzı araç refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç altında kalan iki kişi yaralandı.

Ada Caddesinde meydana gelen kazada, M.T. idaresindeki 34 EKB 542 plakalı UTV tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan U.D. araç altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Ekipler, konuya ilişkin inceleme başlatırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, UTV tarzı aracın kontrolden çıkarak takla atması yer alıyor.