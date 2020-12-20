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Dezenfekte ekipleri kısıtlama günlerinde de iş başında

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kısıtlama günlerinde cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen ekipler ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakları her hafta ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Bunun yanı sıra hafta içi yoğun olarak kullanılan resmi kurumların çevrelerinde de aynı şekilde temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.


Temizlik ekipleri hafta içi serbest zamanlarda vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan parkları da ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Çocuk oyun gurupları ve fitness aletleri tek tek temizlenerek Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlarla ilaçlanıyor.

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