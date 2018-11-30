Dibektaş Caddesi'nde asfalt çalışması

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Dibektaş Mahallesi, Dibektaş Caddesi'ne asfalt çalışması yapıldı.

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından alt yapı çalışması tamamlan Dibektaş Caddesi'ne, 170 metre uzunluğunda ve 6 buçuk metre genişliğindeki alana 200 ton asfalt atıldı.

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın yaptığı açıklamada, “Kurtköy Mahallesi'nin en büyük sorunlarından biri olan Dibektaş Caddesinde alt yapı çalışmalarımızın bir bölümünü tamamladık ve sıcak asfalt serimini gerçekleştirdik. Ağır tonajlı araçların yolu tamamen bozması ve yağışlardan oluşan oyuntuların giderilmesini sağladık. Vatandaşlarımıza, Dibektaş Caddesindeki yolu daha kullanılabilir hale getirdik ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.