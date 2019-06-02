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DİJİMED ilk çalışmasını üniversitelere yönelik yaptı

Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) kuruluşunun akabinde ilk çalışmasını üniversitelere yönelik yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) için örnek bir taslak çalışması yapan dernek, “Medya Endüstrisi ve Basın” dersinin tüm üniversitelerde verilmesi gerektiğini belirtti.


Konuyla ilgili açıklama yapan DİJİMED Başkanı Ersin İbil, “Antik Yunandan bu yana medyanın konusu olan tüm mecraların nasıl evrilerek günümüze geldiği ve günceli daha hızlı yaşadığımız bugün, medya endüstrisinin nereye doğru gittiğini kavrayabilmek Basın ve Yayıncılık öğrencilerinin olmazsa olmazı olduğunu düşünmekteyiz. ‘Medya Endüstrisi ve Basın' adlı dersin müfredatta yer almasının, Basın ve Yayıncılık kavramının ‘Habercilik' adlı dar kavramın dışına çıkarılarak, ülke gençliğimizin günceli yakalaması ve medyaya daha geniş bir açıdan bakmasını sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.


Medya Endüstrisi ve Basın dersi ile ilgili çalışmayı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne gönderdiklerini belirten Başkan İbil, “İlgili çalışmamızı detaylandırarak üniversitemize gönderdik. Dikkate alındığı takdirde öğrencilerimiz için verimli olacağını ve diğer üniversitelere örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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