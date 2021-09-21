Dijital bağımlılığa dikkat çektiler

Bağımlılıkla Mücadele Yılı olarak kabul edilen 2021 yılı faaliyetleri kapsamında Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından “Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele” konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi. Adapazarı Belediyesi önünde yer alan aşı çadırında kurulan stantta aşı olmak için başvuran vatandaşlara psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından, “Bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli kullanımı ve internet ortamındaki risklerden korunma” hakkında bilgilendirmelerde bulunularak, broşür ve kitapçık dağıtıldı.