Dikbayır'dan 28 şubat açıklaması

Bugün darbelere karşı tam anlamıyla mücadele edemiyorlar” dedi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen porstmodern darbenin 22. Yıl dönümü anlatılması amacıyla bir açıklama yaptı.

“28 Şubat'a karşı duran tek isim Akşener'dir”

28 Şubat'ta en sert dik duruşun dönemin İçişleri Bakanı ve şimdiki Genel Başkanları Meral Akşener tarafından yapıldığını hatırlatan Milletvekili Dikbayır, “Tehditler aldı. Ama yine de milletin iradesinin dışında, başka bir iradeyi kabul etmediğinden dolayı dimdik ayakta durdu. Hakkında fezleke hazırlanan tek kişi de oydu. Milletimizin iradesi için yılmadı. Siyasi mücadelesini her zaman bu düsturda sürdürdü. Bugün de, muhtıracıların, vesayetçi siyasetin, kendi iradesini milletin iradesinin üzerinde gören zihniyetin karşısında duran tek isim değişmeden yine Meral Akşener ve İYİ Parti'dir” dedi.

“FETÖ raporu ve vesayetçilere meydan okuma”

Valilerin Genel Kurmay Başkanlığı'nda toplantıya çağrıldığını da hatırlatan Milletvekili Dikbayır, “Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, o gün İçişleri Bakanı olarak yaptığı açıklamada, toplantıya gidecek Valilileri derhal görevden alacağını söylemişti. Sayın Genel Başkanımız o şartlarda bu mücadeleyi verirken, bugün iktidar olanlar acaba neredeydiler ve ne yapıyorlardı? Sayın Genel Başkanımız, o dönemde İçişleri Bakanı olarak MGK'ya, FETÖ ile ilgili rapor verirken ve uyarılarda bulunurken, bugün iktidar olanlar acaba neredeydiler ve ne yapıyorlardı? Bunları sorgularsak, neden sonuç ilgisini daha net şekilde kurabiliriz” diye konuştu.

“FETÖ ile etkili mücadele yapılmadı”

AK Parti'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı sürecin samimiyetinden çok uzaklaştığını ve bu sürecin tamamen başarısız olduğunu da ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Ülkemizin FETÖ belasından temizlendiğine kimse inanıyor mu? FETÖ borsasının konuşulduğu ve canlı örneklerinin herkes tarafından görülebildiği bir durumda değil miyiz? Bu işte en az sorumluluğu olan insanlar hapislerdeyken, FETÖ'nün siyasi, ekonomik ve yönetimsel anlamda sorumluları, bugün ellerini kollarını sallayarak sokaklarda yürümüyorlar mı?” diye konuştu.

“Araştırılmasına dahi engel oldular”

FETÖ'nün siyasi ve ekonomik ayağının araştırılması ile ilgili TBMM'nde verdikleri Meclis Araştırma Önergesi'nin AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini de hatırlatan Milletvekili Dikbayır, “Bu işteki samimiyetlerinin ne seviyede olduğunu gösteren en son gösterge ve kanıt da budur. Araştırılmasından dahi korkuyorlar. Çünkü biliyorlar ki araştırıldığında, Meclis kürsüsünde FETÖ elebaşını Türkiye'de davet eden, ağlayarak hasretlerini dile getiren, FETÖ terör örgütüdür diyen dönemin milletvekillerine hakaretler eden, FETÖ parası bastıran, FETÖ olimpiyatları düzenleyenler olarak kendilerini görecekler” dedi.

“Belediye Başkan adaylarını sorgulayın”

Bugün bile bazı Belediye Başkan adayları ile ilgili olarak çok sayıda ihbar aldıklarını da ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Milletin iradesine vesayet koymak isteyen tüm iradeler ile geçmişte ve günümüzde ilişki içinde olan Belediye Başkan adaylarını tüm seçmenlerimiz yakından tanımaktadırlar. Onlara da, onları bu koltuklara aday gösterenlere de cevap verme vakti geldi. 28 Şubat ve 15 Temmuz'un gerçek mağdurlarını düşünüyorsanız, sandığa gittiğinizde vicdanlarınızın üzerindeki parti rozetlerinizi çıkararak karar verin” diye konuştu