Dikkat Atölyesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan Dikkat Atölyesi'nde dersler devam ediyor.

Dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi günümüzde çocuklarda yaygın olarak görülen dikkat sorunlarına doğru çözümler üretmek amacı ile başlatılan atölye vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her hafta farklı bir SGM'de gerçekleştirilen atölyeden toplam 210 çocuk ve velisi yararlanıyor.

Konu ile ilgili Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Günümüzde çocuklarda yaygın olarak görülen dikkat sorunlarına doğru çözümler üretmek amacı ile başlattığımız Dikkat Atölyesi'nde dersler devam ediyor. Çocuklarda dikkat sürelerinin uzaması, dikkat kalitesinin arttırılması, algılarının gelişmesi, konsantrasyonun artması, zeka gelişimi, özgüven ve sorumluluk bilincinin oluşturulması ve birçok eksik olan yetenek ile becerilerinin tamamlanmasında yardımcı olmak adına gerçekleştirilen derslerimizden toplam 210 çocuk ve velisi yararlanıyor. Her hafta farklı bir SGM'de gerçekleştirdiğimiz atölye etkinliklerimize gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğumuzu ifade ederek eğitimlerimizin devam edeceğini bildiririz” denildi.