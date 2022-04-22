Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kamerada

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Şubat ve Mart aylarında yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Görüntülerde; Adapazarı ilçesi Sakarbaba Caddesi üzerinden gelmekte olan otomobil ile Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan yolcu minibüsünün kavşakta çarpışması yer aldı. Diğer bir görüntüde ise D-100 karayolu Ankara istikameti sanayi mevkiinde bulunan ışıklarda otomobilin ani manevrayla sola dönmesi ile birlikte arkasından gelen otomobilin çarpması ve bu esnada kaldırımda bekleyen motosikletli ile yayanın kaçması yer aldı.