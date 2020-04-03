İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli vatandaşın odunları kesilerek hazır hale getirildi

Sakarya’da evinden dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli bir vatandaşın odunları Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kesilerek soba için hazır hale getirildi.

Sakarya'da evinden dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli bir vatandaşın odunları Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kesilerek soba için hazır hale getirildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri engelli ve evinden dışarı çıkmakta zorluk çeken bir vatandaşımızın odunlarını keserek soba için hazır hale getirdi. Park Bahçeler Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Engelli ve evinin dışına çıkamayan vatandaşımızın evinin önündeki kesilmiş ağaçlar, ekiplerimiz tarafından sobaya sığacak şekilde doğranarak kullanıma hazır hale getirildi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, hizmetin aksamaması için 24 saat Korona virüs kapsamında tüm çalışmalar devam ediyor” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.