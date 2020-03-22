İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri yasağa uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri yasağa uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.


Dünyada ve ülke genelinde etkisi artan korona virüs nedeniyle yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıkılaştırılıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların gece 24.00'dan itibaren dışarıya çıkmaları yasaklandı. Yasağın ardından Adapazarı ilçesinde bazı 65 yaş üstü yaşlılar ise bu yasağa uymadı. İhbarlar üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için Adapazarı merkezinde uygulama yapmaya başladı. Polis tarafından kimlik kontrolü yapılan vatandaşlar uyarılar sonrasında evlerine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.