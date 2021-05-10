Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak”

Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırısına ilişkin Sakarya'da yaptığı açıklamada, “Tüm dünyanın gözü önünde tarihe, masumlara, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyor, kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırısına ilişkin Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Erbaş, Müslümanlara saldırarak, canice katletmeye çalışan zalimleri şiddetle lanetleyerek, kınadığını ifade etti. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmakta olduğunu söyleyen Erbaş, başta Müslümanlar olmak üzere tüm insaf sahibi insanlara bu zulmün durdurulması ve Kudüs'e sahip çıkılması için seslendi.

Mescid-i Aksa, barbarlık ve vahşetle işgal edilmeye çalışılmakta

Prof. Dr. Ali Erbaş, “Allah'ın mescitlerinde, onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan daha zalim kim vardır buyuruyor Rabbimiz. Tüm insanlık için burada Allah'ın mescitlerinden bir mescit olan Sakarya Orhan Gazi Camii'nin önünden bütün dünyaya sesleniyorum. İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisindedir. Tam bir barbarlık ve vahşetle Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe, masumlara, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyor, kınıyorum. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin, işgalcilerin üzerine olsun. İşgalcilere sesleniyorum; ey zalimler, azgınlıkta sınırları aştınız, tüm zalimler gibi sizde helak olacaksınız, pişman olacaksınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak” dedi.

Samimiyet sınavının sonundasınız

Erbaş, “İnsanlığın vicdanına sesleniyorum; insanlığın en kadim şehri yok ediliyor. İnsanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor, evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin, insanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz. Hukuk adına, özgürlük adına, insanlık adına söylediğiniz her cümle anlamını kaybetmek üzeredir. Ey Yahudiler, Hristiyanlar; çeşitli dinlerin mensupları, Kudüs'ün hatırasına ihanet ediliyor, Peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız, eğer bu vahşeti engellemek için harekete geçmezseniz, Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiçbir cümlenin insanlık vidanın da hiçbir zaman, hiçbir karşılığı olmayacaktır. İslam dünyasına sesleniyorum, ey Müslümanlar, Müslümanların lider ve önderleri, hala bir araya gelmeyecek misiniz. Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız. Sizi vahyin şehrine karşı umursamaz kılan nedir. Masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir. Tarihin en büyük zorba ve zalimlerinin bile Allah'ın mescitlerini kirletmeye gücü yetmemiştir. Elbette masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi de galip gelecektir” diye konuştu.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'e sahip çıkmaya davet ediyorum

Dr. Ali Erbaş, “Kudüs'ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına; inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken vahi ile kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar, insanlık vicdanında mahkum, tarihin ve geleceğin önünde mahcup, alimlerin Rabbinin huzurunda rezil ve rüsva olacaklardır. Tüm Müslümanları ve insanlığı eliyle, diliyle, kalbiyle, tüm imkanları ile Mescid-i Aksa ve Kudüs'e sahip çıkmaya davet ediyorum. Bugün inşallah öğle ezanın ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okunacak ve dualar edilecektir. İnşallah sesimiz dünyanın her yerine ulaşır, hem Müslümanlar hem de insaf sahibi insanlar gerekli çalışmaları yaparlar ve bu zulme son verilir” şeklinde konuştu.