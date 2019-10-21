Diyetle 10 ayda 53 kilo verdi

Sakarya'da diyetisyen eşliğinde 143 kilodan 90 kiloya düşen Ayhan Tufan, yıllardır hayal ettiği elbiseleri giymenin sevincini yaşıyor.

Ergenlik döneminde hızla kilo aldığını kendi çabalarıyla diyet yaparak kilolarının daha da arttığını söyleyen ve yardımları için diyetisyenine teşekkür eden Ayhan Tufan, “10 ay önce diyetisyen kontrolünde diyete başladığımda 140 kiloydum, şimdi 90 kiloya kadar düştüm. Şeker ve kolesterol rahatsızlığı vardı hepsi kilolarımdan kurtulunca gitti. Vücudumda yağ oranı kalmadığı için koruma dönemine geçtim. Her gün düzenli spor yapıyorum, eskiden yürümekte zorluk çekerken şimdi spor yaparken koşulara bile başladım. Tekrar o günlere geriye dönmek istemiyorum” dedi.