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Doç. Doğru'nun eserleri Paris'te sergilendi

SAÜ Türk Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Doç.

M. Hülya Doğru'nun eserleri Paris'te sergilendi.


Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Doç. M. Hülya Doğru'nun “Noms de la Nature (İsimleri Doğadan)” başlıklı kişisel sergisi, Paris'te bulunan Galerie du Colombier'de sanatseverlerle buluştu. 15-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen sergide sembolik anlamlar içeren stilize, yarı stilize, natüralist üsluptaki lale, gül ve gelincik çiçekleri konulu 28 eser yer alıyor. Sergideki eserlerin zeminleri, ebru ve sanatçının kendisinin hazırladığı doğal olarak renklendirilmiş murakkalardan oluşuyor.


Klasik tezhip teknikleri, çiçek minyatürlerinde (şükufe) tarama, tonlama ve halkar teknikleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yapıldı. Eserler içinde yer alan natüralist çalışmalarda doğadaki renklere sadık kalınarak oluşturuldu. Stilize ve yarı stilize çalışmalarda ise sarı, yeşil ve beyaz olmak üzere 3 renk altın kullanıldı.

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