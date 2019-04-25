Doç. Dr. Ahmet Zengin: "‘Dijital Devrim 2.0' treni ülkemizde henüz kaçmış değildir"

0 Türkiye Başarabilir mi?” başlıklı bir konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa SAÜ Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Zengin konuşmacı olarak katıldı. Teknoloji ve dijital dönüşüm hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Zengin, dijital dönüşümü ‘yüksek teknolojinin süreçlerle entegre edilerek verimliliğin arttırılması' olarak tanımladı. Dijital dönüşümün endüstri, yaşam, eğitim ve sağlık gibi birçok alanı da dönüştüreceğini belirten Doç. Dr. Zengin, gelecek 15 yıl içerisinde bağlılık ve iç görü sistemlerinin kayıt sistemleri yerine geçeceğini söyledi.

Ar-Ge harcamalarında Türkiye'nin 16'ncı sırada olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Zengin, bu harcamaların ve alandaki nitelikli insan gücü sayısının arttırılması gerektiğini söyledi. Her meslekten insanın yazılım bilgisine hâkim olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Zengin, Türkiye'deki yazılımcı sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin bazı büyük bilişim projelerinden bahseden Doç. Dr. Zengin, sektör ve kategori bazında Türkiye'de en fazla telekomünikasyon şirketlerinden satış geliri elde edildiğini belirtti.

Yazılımın en öncelikli sektör olması gerektiğini ve yazılım sektöründe az masraf ile fazla kazanç elde edilebileceğini kaydeden Doç. Dr. Zengin, geleneksel uygulamaların yerini bulut temelli uygulamaların alacağını söyleyerek, “İşletim sistemleri artık lokal olarak değil global olarak açılacak. İşlem verileri ve raporlar yerine, verileri sistemin kendisi analiz edecek. Aklınıza ne gelirse hepsi internete bağlı olacak. Kodlama tüm eğitim seviyelerinde uygulanmalıdır. Türkiye, genç nüfusunun enerjisini doğru yere kanalize etmelidir. Küçük yaşlarda yazılım eğitimi verilmeli ve Endüstri 4.0'a uygun müfredatlar kullanılmalıdır. İnsan gücü yetiştirme planları yapılmalıdır. Bunların yanı sıra yönetim merkezi olmalıdır. Sürdürülebilir ve yönetilebilir güç için önce iyi bir analiz yapılmalı, doğru hedef belirlenmeli ve sonrasında iyi bir planlama ile sağlıklı bir merkezi yönetim hareket geçirilmelidir” dedi.

Sistematik bir Ar-Ge yapısının oluşturulmasının önemine değinen Doç. Dr. Zengin, bilgisayar mühendislerinin girişimciliğe yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yazılım ithalatının düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Zengin, “Gelişmek istiyorsak açık kaynak kod dünyasına ayak uydurmak zorundayız. Üniversiteler açık kaynak konusuna fazla önem vermelidir. Tüm bu süreçler bulut temelli gerçekleşmelidir. Sonuç olarak ‘Dijital Devrim 2.0' treni ülkemizde henüz kaçmış değildir. Türkiye büyük bir potansiyel mevcut ama bu potansiyeli maalesef değerlendiremiyor. Devlet bu konuda öncü olmalıdır. Girişimci sayısının arttırılması ve ihracat atılımı çok önemlidir" diye konuştu.