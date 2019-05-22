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Doç. Dr. Cercis İkiel'in kitabı yayımlandı

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç.

Dr. Cercis İkiel'in “Sakarya'nın Fiziki Beşeri ve İktisadi Coğrafya Özellikleri” adlı kitabı yayımlandı.


SAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından proje kapsamında desteklenen kitapta Sakarya'nın coğrafi özellikleri bilimsel yöntemlerle detaylı bir biçimde inceleniyor. Kitabın araştırmacılara, karar vericilere, öğrencilere ve ilgi duyanlara üniversite yayını bir kitap olarak sunulmasını amaçladıklarını belirten Doç. Dr. Cercis İkiel, üniversitelerin bulundukları havzalar için birer bilgi ve kültür deltası olduğunu, yapılacak çalışmalar ile bu deltanın her geçen gün büyüyeceğini söyledi.


Kitapta Sakarya'nın tarihi coğrafyasından geleneksel mimari dokusuna, Osmanlı tarihinde Ada Kazası olmasından idari ve fiziki coğrafya özelliklerine kadar geniş yelpazede konular yer alırken, jeolojik, jeomorfolojik, iklim, su taşkınları, toprak, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ulaşım, eğitim, çevre sorunları, su kaynakları ve su kalitesi gibi konularda detaylı incelemeler yer alıyor.

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