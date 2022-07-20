Doğa harikası Acarlar Longoz'u yeni yüzüyle ziyaretçilerine kapılarını açtı

Dünyada ikinci, Türkiye'de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan saklı cennet Acarlar Longozu, törenle misafirlerine kapılarını açtı.

24 kilometrelik alanda 200 çeşitten fazla göçmen kuşa ve 2 bin 300 civarında bitki türüne de ev sahipliği yapan Acarlar Longozu, son yıllarda sadece Sakarya'nın değil, Türkiye'nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarından biri haline geldi. Nilüfer ve göl laleleri, endemik bitki örtüsü, başta dişbudak olmak üzere diğer ağaç türleri, kuş ve balık çeşitleri barındıran longoz, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor. Bir süre önce Sakarya Büyükşehir Belediyesinin uhdesine geçen longoz, yapılan düzenleme ve değişikliklerle görenleri kendisine hayran bırakan bir görünüme kavuştu. 1. derece doğal sit alanı, tabiat koruma alanı ve yaban hayatını geliştirme sahası olarak tanımlanan longoz, dünyada nadir görülen 3 endemik bitkinin de ev sahipliğini yapıyor. İçinde yer alan yürüyüş alanları, yeni oluşturulan sosyal tesisler ve hiç dokunuşun yapılmadığı doğal bölümleriyle tüm dünyanın ilgi odağı olma yolunda ilerleyen longoz, yeni yüzüyle kapılarını misafirlerine açtı.

Açılışa Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Nijerya'nın başkenti Abuja Valisi Abubakar Sani Bello ile beraberindeki heyet, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Müftü Hasan Başiş, Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Yüce, Türkiye'nin 2'nci büyük su basar ormanı olan Acarlar Longozu'nun dünya tarafından keşfedilmesi için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Sakarya'mız dünyada nadide güzelliklere sahip bir şehir”

Sakarya'nın nadide güzelliklere sahip bir şehir olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Bu işe emek veren, katkı veren herkesi tebrik etmek lazım. Sakarya'mız dünyada nadide güzelliklere sahip bir şehir. Doğayı bir hazine gibi birinci sıraya koymak gerekir. Sakarya'da doğasını korumakta kararlı. Bu çalışma da bize bunu gösteriyor. Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum” derken Milli Parklar Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ise, “Burası Türkiye'nin alan olarak birinci longoz ormanı. İnşallah belediyemiz burayı doğaseverler için en iyi şekilde koruyacak ve işletecek. Bölge ekonomisine de katkı sunacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

“Hassas bir ekosisteme ve doğal kaynaklara sahip bir bölge”

Acarlar Longozu'nun dünyanın önde gelen su basar ormanlarından olduğunu belirten Ekrem Yüce, “Hem Sakarya'dan hem de çevre illerden pek çok ziyaretçiyi ağırladığımız, şehir merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta olan Acar Longozu, ülkemizin 2'nci en büyük su basar ormanı. Longoz içerisinde pek çok bitkinin yanında kilyos düğmesi, sahil sığırkuyruğu ve İstanbul kardeleni gibi 3 endemik tür bulunuyor. Longozumuz bu nadide bitkilerin yanında; 74 familya, 187 cins ve bu cinslere ait 226 taksona ev sahipliği yapmaktadır. Longozumuzun alanı yaklaşık 23 bin 200 kilometre kare iken genişliği bin 250 metreye kadar çıkmaktadır. Derinliği mevsimine göre değişkenlik gösterirken 5 metreye kadar çıkmaktadır. 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, TR111 kod ile Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanları Listesi‘nde kayıt altına alınmış bir alan. Bu nedenle oldukça hassas bir ekosisteme ve doğal kaynaklara sahip bir bölge.” dedi