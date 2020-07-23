Doğa harikası Keremali Göl Yaylası havadan görüntülendi

Hendek'te bir dizi temaslarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ekonomi, eğitim, asayiş ve birçok konuda düzenlenen toplantıların ardından Keremali Göl Yayla'da incelemelerde bulundu. Yaz kış doğa turizmi yapılabilen Keremali Göl Yaylası ise havadan görüntülendi.

Hendek'te bir dizi temaslarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ekonomi, eğitim, asayiş ve birçok konuda düzenlenen toplantıların ardından Keremali Göl Yayla'da incelemelerde bulundu. Vali Kaldırım'a Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun yanı sıra; Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Hendek Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaverdi Bahadır ve Hızır Çağrı Güngör, Hendek Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hamit İsmailoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Kaldırım, Acır ve Babaoğlu, yayla gezisi sırasında karşılaştıkları vatandaşlara selam vererek sohbet ettiler. Vatandaşlar, Hendek'in güzelliklerinin eşsiz olduğunu dile getirirken Kaldırım ve beraberindeki heyete Hendek'e gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile birlikte Keremali Gölyayla'da hayata geçirilmesi planlanan turizm, gençlik kampları, macera ve doğa sporları projelerini masaya yatırdı. Yaz kış doğa turizmi yapılabilen Keremali Göl Yaylası ise havadan görüntülendi.

Bölge hakkında bilgiler alan Vali Kaldırım daha sonra Hendek Belediyesi tarafından yayların dokusunu bozmadan, yayla kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve doğal güzelliklerin keşfedilmesi adına hazırlıkları süren projeleri inceledi. Başkan Babaoğlu tarafından yeni nesil turizm, gençlik kampları, macera ve doğa sporları projeleriyle ilgili sunumlar yapıldı. Bölgenin eşsiz tabiat güzelliklerinin yanı sıra iklimi ve coğrafyasının zengin bir yaşam kültürüne ev sahipliği yaptığını anlatan Başkan Babaoğlu, turizmde, sporda aranılan ve tercih edilen ilk adresin Keremali Gölyaylası'nın olacağını söyledi. Sunum nedeniyle teşekkür eden Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Sakarya'mız yeni nesil turizm, gençlik kampları, macera ve doğa sporlarının merkezi olacak. Doğa harikası Gölyayla Gölünde turizm, gençlik kampları, macera ve doğa sporları projelerimizi masaya yatırdık” ifadelerine yer verdi.