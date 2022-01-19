Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Taraklı ilçesinde yaban hayatını desteklemek amacıyla 200 kilogram mısır, 200 kilogram ot ve yonca bıraktı.