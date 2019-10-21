Doğa yürüyüşleri Akçay ile Nuruosmaniye parkuruyla devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri bu hafta Sapanca Akçay ile Geyve Nuruosmaniye parkuru arasında gerçekleştirilen yürüyüş ile devam etti. 16 kilometre boyunca doğanın güzellikleri arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverler, güzel bir Pazar gününü geride bıraktı. Tabiatın farklı renkleri arasında gerçekleştirilen etkinliğie 220 doğasever katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sonbahar Doğa Yürüyüşleri ile hemşehrilerimizi şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 27 Ekim Pazar günü de Taraklı Kayaboğazı parkurunu adımlayacağız. Doğal güzellikleriyle bir başka olan Sakarya'yı keşfetmeye tüm doğaseverleri bekliyoruz” denildi.