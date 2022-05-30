Doğa yürüyüşleri İl Ormanı'nda başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşleri İl Ormanı Tabiat Parkı'nda başladı. Unutulmaz anıların biriktirildiği etkinlikte katılımcılar, spor egzersizleri yaptı, doğayı keşfetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri başladı. Pandemi sebebiyle ara verilen yürüyüşlerin ilk adresi Büyükşehir Belediyesi'nin yepyeni bir görünüme kavuşturduğu İl Ormanı Tabiat Parkı oldu. Kayıtların başladığı ilk dakikada dolan ve kendi imkanlarıyla parkura dahil olan yüzlerce doğasever, İl Ormanı'nda doğanın tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla İl Ormanı Tabiat Parkı'na ulaşan katılımcılar, burada yürüyüş koordinatörleri eşliğinde adımlamaya başladı. Unutulmaz anıların biriktirildiği etkinlikte katılımcılar, spor egzersizleri yaptı, doğayı keşfetti. Yapılan açıklamada doğa yürüyüşlerinin 5 Haziran Pazar günü Serdivan parkuru ile devam edeceği ifade edildi.