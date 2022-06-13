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Doğa yürüyüşleri Karagöl'de devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası parkuru ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Doğa Yürüyüşleri', Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası parkuru ile devam etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşleri', Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası ile devam etti. Sakarya'nın eşsiz güzellikleri arasında yürüme fırsatı bulan doğaseverler, pandemi sonrası tekrar başlatılan yürüyüşler için Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

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