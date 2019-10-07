İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğa yürüyüşleri Kılıçkaya'da başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Geyve Kılıçkaya parkuru ile başladı.


12 kilometre uzunluğundaki parkurda yürüyüş yapan doğaseverler, eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir Pazar gününü geride bıraktı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimiz; doğal güzellikleri bir başka olan şehrimizde başladı. 13 Ekim Pazar günü Pamukova İnönü/Ercova parkuru şehrimizin doğal güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.