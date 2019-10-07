Doğa yürüyüşleri Kılıçkaya'da başladı

12 kilometre uzunluğundaki parkurda yürüyüş yapan doğaseverler, eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir Pazar gününü geride bıraktı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimiz; doğal güzellikleri bir başka olan şehrimizde başladı. 13 Ekim Pazar günü Pamukova İnönü/Ercova parkuru şehrimizin doğal güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” ifadeleri kullanıldı.