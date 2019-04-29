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Doğa yürüyüşlerinde Bahar dönemi sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bahar Dönemi Doğa Yürüyüşleri, Karasu Denizköy-Sahil parkuru ile sona erdi.


8 kilometre uzunluğunda denizin ve doğanın arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverler, keyifli ve güneşli bir Pazar günü ile doğa yürüyüşlerine veda etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “8 hafta boyunca doğanın ve Sakarya'nın eşsiz güzellikleri arasında yürüyüş yapan doğaseverler, Bahar Dönemi doğa yürüyüşlerini tamamlamış oldular. Toplam bin 323 doğasever vatandaşımızın katılım sağladığı yürüyüşlerde inşallah yeni dönemde de Sakarya'nın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz” sözlerine yer verildi.

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