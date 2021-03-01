Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Karagöl Yaylası göleti buz tuttu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinin bin 100 metre yüksekliğine sahip olan Karagöl yaylasında yer alan gölet buz tuttu.

Taraklı ilçesinin 567 hektarlık ve bin 100 metre yükseklikte bulunan Karagöl yaylası özellikle yaz aylarında doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yayla içerisinde bulunan göleti dondurdu. Buz tabakalarıyla kaplanan gölette ise kartpostallık görüntüler oluştu.