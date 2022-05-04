Doğal kaynak suları kuruyan mahalleli, 4 yıldır suyun geri gelmesini bekliyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan doğal kaynak suyunun sondaj çalışması neticesinde kuruduğunu iddia eden mahalleli, yaklaşık 4 yıldır suyun geri gelmesini bekliyor.

Geyve ilçesine bağlı Ilıca Mahallesinde 30 hanenin tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan doğal kaynak suyu, yaklaşık 4 yıl önce kurudu. Bölgede kurulan tavuk çiftliğinin çalışmalar sırasında sondaj vurması neticesinde suyun kesildiğini iddia eden mahalleli ise yaklaşık 4 yıldır suyun geri gelmesini bekliyor. Durumu yetkililere bildirdiğini belirten muhtar Nazmi Yılmaz, sondaj kuyusunun kapatılmasına rağmen suyun geri gelmediğini ifade etti.

"Sondaj vurulan yeri kapattırdık ama su geri gelmedi"

Suyun geri gelmesini beklediklerini belirten Nazmi Yılmaz, "25 derece sıcaklığındaki mineralli suyumuz, yaklaşık 4 yıl önce kesildi. Sondaj vurularak kesildiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili yetkililere gidildi, bu mahallenin kaynak suyunun kesildiğini biliyorlar. Bölgedeki tavuk çiftliği yüzünden kesildiğini tahmin ediyorlar. Sondaj vurulan yeri kapattırdık ama su geri gelmedi. Su, 30 hanenin içme suyu değil ama tarım suyu ihtiyacını karşılıyordu" dedi.

"Burada arazilerimizi suluyorduk, hayvanlarımız su içiyordu"

Kaynak suyunun kuruduğunu aktaran mahalle sakini Hakkı Can, "Çeşmenin kaynağı yer altından çıkıyordu ve zamanında mahalle halkının taşla ördüğü bir kanaldan geliyordu. Sular kesildi, kaynak kurudu. Burada arazilerimizi suluyorduk, hayvanlarımız su içiyordu" diye konuştu.

“Biz küçüklüğümüzde bu oluklarda banyo yapardık”

Suyun geri gelmesini bekleyen 78 yaşındaki Hasan Işıktaş ise "Buradan çok su akıyordu. Biz küçüklüğümüzde bu oluklarda banyo yapıyorduk. Benim 20 dönüm meyve veren arazim vardı ve bu akan su ile sulardım. Sular gidince meyveler kurudu, bende ağaçları kesmek zorunda kaldım. Bölgede bulunan kavak ağaçları da su gidince kurudu. Bölgedeki tavuk çiftliğinde sondaj yaptılar ve mahallemiz mağdur kaldı. Bu su, mahallemizi temsil ediyor. Mahallemiz ismini bile su sudan aldı. İşler artık kötüye gitmeye başladı. Bizler suyun yeniden akmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.