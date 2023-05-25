Doğal şifa deposu: ‘Kaldirik Otu'

Genellikle yüksek alanlarda yetişen ve şifa kaynağı olan ‘Kaldirik Otu' Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde toplanılmaya başlanıldı. Özellikle sigara içenler için balgam söktürücü olan ve boğaz-bademcik iltihaplarına da iyi geldiği bilinen bitki ile yapılan yemekler de sofraları süslüyor.

Birçok derde deva olan ‘Kaldirik Otu' Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde toplanılmaya başlanıldı. Genellikle Mayıs ayının ortalarında toplanılmaya başlanılan bitki ormanlık ve yüksek alanlarda yol kenarlarında bulunuyor. Lila renkli çiçekleriyle gönle ferahlık veren ve baharın müjdecisi de olarak bilinen bitki, özellikle sigara içenler için balgam söktürücü özelliği ve boğaz-bademcik iltihaplarına da iyi gelmesi yönüyle biliniyor. Yöresel lezzeti toplayan mahalle halkı, bitki hakkında bir takım bilgiler de verdi. ‘Kalındirek' ve ‘Hodan' isimleriyle de bilinen ve yabani olarak yetişen bitki, metabolizmaya da oldukça fayda sağlıyor. Kaldirik Otu, ayrıca çeşitli yemekler ile sofraları da süslüyor.

“Doğal ve sağlıklı”

Topladıkları bitki hakkında bilgiler veren Hanife Köseoğlu, “Bu çok sağlıklı bir şey aslında. Hiç ilaç katkısı yok, doğal bu. Bağırsaklara, şeker hastalığına iyi gelir. Mideyi rahatlatır, yararlı bir şey yani zararsız. Taze şekilde topluyoruz biz bunu, ayıklıyoruz, eve gidince de güzelce yıkıyoruz ve doğruyoruz ince şekilde. Soğuk suyun içerisinde bırakıyoruz bunu ateşin üzerine. Acele pişmesi lazım yeşil kalması için soğuk suya koyulması lazım, hem de acele pişmesi lazım. Beklememesi lazım, kararmaması için. Küçük küçük doğruyoruz biz bunu. Turşusu yapılıyor, sarımsaklı, tuzla beraber. Normal suyu da sarımsaklı turşusunu koyuyoruz. Ondan sonra gene artı böyle ince ince doğruyoruz, yıkayıp güzel öldürüp haşlayıp mısır unuyla içine iki patates veyahut da iki soğan rendeleyip az da bir mısır unuyla karıştırıp tavada biz bunu kızartıyoruz, kavuruyoruz. Bunun her türlü yemeği olur. Bunu kurutup ateşte haşlayıp evin üstlerine betonlara serip öyle kurutuyoruz. Kuruduktan sonra çuvala koyuyoruz bunu dövüyoruz odunla beraber. Saklıyoruz bez poşetlerde daha sonrasında kışın haşlıyor, yemek yapıp yiyoruz” dedi.

“Birkaç çeşit yemek oluyor bu bitkiden”

Yasime Ark ise, “İdrar yollarına iyi geliyor. Şeker hastasına iyi geliyor. Bağırsakları güzel çalıştırıyor. Şifalı, faydalı bir bitki. Her sene bu günlerde toplarız bu bitkiyi. Turşusu, kavurmasını yaparız haşlayıp. Tavasını yaparız. Kuruturuz kışın yine aynı yemeklerini yaparız. Barbunyalı kavururuz. Birkaç çeşit yemek oluyor bu bitkiden” diye konuştu.