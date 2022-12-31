Doğalgaz malzemeleri taşıyan kamyonet küle döndü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde doğalgaz tesisat malzemeleri taşıyan kamyonet alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangından geriye sadece demir yığınları kaldı.

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 38. Sokak'ta medyana gelen yangında R.K. idaresinde seyir halinde olan 54 AGL 291 plakalı Ford marka kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Alevler kamyoneti sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde kamyonetten geriye sadece demir yığınları kaldı. Yangını görünce yardım etmek için müdahale eden Teyfik Bozdoğan, “Araç seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. İçerisindeki malzemeler ile birlikte yandı. Herhangi bir yaralı yok. Bizde yangını görerek yardıma koştuk. Doğalgaz tesisat malzemelerinin bulunduğu bir araçtı” dedi.