Doğalgaz santralinde korkutan patlama sesi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali'nde patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santralde patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre trafodan çıktığı iddia edilen patlama, korku dolu anlara sebep oldu. Sesi duyan mahalleliler ise sokağa döküldü.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.