Doğru Tercih programının konuğu Dilek Aygin oldu

Dr. Dilek Aygin oldu.

Programın açılışını fakültenin tanımıyla başlayan Prof. Dr. Dilek Aygin, “Sağlık Yüksekokulu olarak Ebelik ve Hemşirelik bölümleriyle lisans eğitimine başlayıp, 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak devam edip 3 bin mezun verdiklerini” söyledi. Aygin, “Akademik kadromuz giderek güçleniyor. Nitelikli ve nicelik bakımında istediğimiz düzeye getirdiğimiz kadromuz bizim en güçlü yanımız. Burs imkânları, Erasmus, Farabi değişim ve serbest dolaşım programları, laboratuvar ve uygulama olanaklarının üst düzeyde olup, kamuda iş bulma imkânının da çok yüksek” dedi.

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) ve Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) hakkında bilgi paylaşımı yapan Dekan Aygin, “Eğitimde akreditasyon kalite standartları altında şeffaf görünür olma, yaptığınız her faaliyetin gelişime açık olması, eğitim öğretimde nitelik ve nicelik açısından kaliteyi artırdığını ispat etme, diğer programlarla karşılaştırılabilir olmamızı sağlıyor. Bu da öğrencilerimizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tercih edilme ve iş bulma ihtimalini artırıyor” diye konuştu.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını ifade eden Dekan Aygin, “Protokol çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğünün klinik, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi gibi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan yararlanabiliyoruz. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 3 kampüsünde de öğrencilerimiz sorunsuz bir şekifolde stajlarını yapabiliyor” şeklinde konuştu.

Programın devamını Sakarya Üniversitesi kurumsal YouTube hesabı (sakaryauni) kanalından izlenebilir.