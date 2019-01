Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının kapatılması için açıklama yaptılar

Çin'in Doğu Türkistan'da zulmettiği Müslümanlar için acil yardım çağrısı olarak bir basın açıklaması yapıldı.

Çin tarafından Doğu Türkistan'da bulunan Müslümanlara yapılan zulüm her geçen gün artarak devam ediyor. Yaşanan zulme tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki'de Sakarya'dan geldi.

“Fiziki ve psikolojik işkenceler yapılmaktadır”

Sakarya Genç İHH Başkan vekili Hasan Şengül yaptığı açıklamada, “Çin, 1949 senesinden bu yana işgali altında tuttuğu Doğu Türkistan'da zulmünü her geçen gün artırarak devam ediyor. Can, mal, nesil, akıl, namus, inanç, eğitim, vb. her alanda onlarca senedir devam eden baskı ve zulmün yanına, ‘toplama kampları' adıyla bir yenisi daha eklendi. BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi CERD, Ağustos 2018'de Doğu Türkistan'da aşırıcılıkla mücadele adı altında kitlesel tutuklamalar olduğunu açıklamıştır. Uluslararası Af Örgütü rakamlarına göre Eylül 2018 itibariyle 1 milyondan fazla kişi toplama kamplarında alıkonulmaktadır. On binlerce insan, yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle insan hakları örgütlerine başvurmaktadır. Herhangi bir yargılama yapılmaksızın ve hukuki karar olmaksızın bu toplama kamplarında alıkonulan insanlara fiziki ve psikolojik işkenceler yapılmaktadır. Sözde yeniden eğitim merkezi olarak tanımlanan bu kamplarda yetersiz beslenme ve çok geniş çapta sistematik işkenceler yapıldığına dair deliller BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların elinde mevcuttur. Kamplarda ayrıca yaşlı, çocuk, engelli ve hamile kadınların olduğu rapor edilmektedir. İnsan Hak ve Hürriyetlerini Koruyan Müslüman Gençler olarak Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Komünist Partisinin, Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız vb. Müslüman etnik guruplara karşı etnik ve dini ayrımcılık temelli politikalarına son vermesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu toplama kamplarında tutulan kişilere ve ailelerine dair gerçek rakamları ve isimleri açıklaması, kamplarda uluslararası kurum ve kuruluşların gözlem yapmasına fırsat tanıması, BM İnsan Hakları Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların, Çin'in devam eden bu ihlallerine karşı etkili adım atmaları, Doğu Türkistan'da yaşanan kitlesel ihlallerle ilgili uluslararası bağımsız araştırma komisyonu kurulması, Çin ile ekonomik ilişkileri güçlü olan bölge ülkelerinin ve Türkiye'nin, ihlallerin önlenmesine dair Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki baskıları arttırmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Açıklama sonrasında üyeler slogan atması sonrası olaysız şekilde dağıldı.