Doktor Kayabaşoğlu'ndan anne adaylarına tavsiyeler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Bilinçli Gebeler, Sağlıklı Bebekler' söyleşisi büyük ilgi gördü. Op. Dr. Furkan Kayabaşoğlu, gebelerin hem bilgi düzeyini arttıran hem de keyifli ve rahat bir gebelik süreci geçirilmesini hedefleyen deneyimler paylaştı. SGM'de gerçekleştirilen programa anne adayları yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Bilinçli Gebeler, Sağlıklı Bebekler' konulu sağlık söyleşisi düzenlendi. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Türkiye çapında tanınan Op. Dr. Furkan Kayabaşoğlu konuşmacı olarak katıldı. Adapazarı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Başaran Güngör'ün açılış konuşmasıyla başlayan programa hekimler, sağlık çalışanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Adapazarı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Başaran Güngör açılış konuşmasında gebelere yönelik eğitimlerin ne kadar faydalı olduğundan bahsederek; gebelik sürecinde karşılaşılabilecek problemlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olup, keyifli ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmek ve hatta doğum sonrası emzirme başta olmak üzere her türlü konuda bilgi alabilmek, danışabilmek, doğru bilinen yanlışları düzeltebilmek ve zorlu lohusalık sürecinde asla yalnız hissetmemek için tüm gebeleri gebe sınıflarına, gebe okullarına davet etti.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Furkan Kayabaşoğlu ise özel sektörde profesyonel olarak yürüttükleri gebeler için hazırladıkları, gebelerin hem bilgi düzeyini arttıran hem de keyifli ve rahat bir gebelik süreci geçirilmesini hedefleyen gebe kamplarındaki deneyimlerini paylaşarak sağlık çalışanları ile bilgi alışverişinde bulundu. Etkinlik Op. Dr. Furkan Kayabaşoğlu'na İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş'ın plaket ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başhekim Vekili Op. Dr. Atıf Çetin'in çiçek takdimiyle sonra erdi.