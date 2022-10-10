Dolandırıcı, pirince giderken elindeki bulgurdan oldu

Sakarya'da yaşayan 70 yaşındaki adam, adına sahte senet düzenlendiğini, bu senetler ile alışveriş yapıldığını evine gelen haciz ile öğrendi. Önce parayı ödeyen mağdur, ardından mahkemenin yolunu tuttu. Dedektif gibi iz süren şahıs, avukatı Buket Nurşah Tekışık ile dolandırıcıya ulaştı. Mahkeme, 32 bin liranın geri ödenmesine hükmederken, zanlıya da dolandırıcılıktan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da yaşayan 70 yaşındaki Muammer Ş. evine gelen haciz karşısında şaşkına döndü. İmzası taklit edilerek adına düzenlenen sahte senetler karşısında ne yapacağını şaşıran Muammer Ş., 6 ayrı senetle İstanbul'daki bir bijuteri firmasından takı malzemeleri alındığını ve bunların kendisi adına düzenlendiğini öğrendi. Mağdur, kendisine ait olmayan 32 bin TL'lik borcu ödedi, daha sonra da mahkemenin yolunu tuttu. Avukatı Buket Nurşah Tekışık'la birlikte hukuki süreç başlatan Şen, daha önce karşılaşmadığı, tanımadığı kişilerin oyununa düştüğünü ve imzanın kendisine ait olmadığını anlattı.

Senetler kriminal laboratuvarda incelendi

Dava sürecinde kriminal laboratuvarda senetler incelenerek, Muammer Ş.'nin imzası ile karşılaştırıldı. Raporda imzanın Muammer Ş.'ye ait olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi görülen davada senedi hazırlayan H.H.G.'ye dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Ayrıca mahkeme heyeti, H.H.G.'nin Muammer Şen'e 32 bin TL vermesine hükmetti.

"Korku ve panikle kedisine ait olmayan 32 bin TL'yi ödedi"

Süreci anlatan Muammer Şen'in avukatı Buket Nurşah Tekışık, "Müvekkilim 70 yaşında, mütevazi bir hayat yaşayan, hayatında daha önce hiç icra takibi ile karşılaşmamış bir vatandaştır. Kendisi Sakarya Adapazarı'nda ikamet etmektedir. Muammer Şen Sakarya'daki halk tarafından da tanınmakta ve maddi durumu oldukça iyidir. Müvekkilimin haberi olmadan kendisine senet takibi yapılıyor. 6 bonodan oluşan bu takip toplamda 32 bin TL'dir. Muammer Şen, alacaklı kişiyi hiçbir şekilde tanımamaktadır. Bu takip müvekkilimize değil muhtara tebliğ yapılarak usulsüz bir şekilde kesinleştiriliyor. Daha sonra aynı gün ihtiyati haciz kararı alarak müvekkilimizin eşi evdeyken hacize geliyorlar. Müvekkilimiz bizi arayarak durumu anlattı. Biz borcu ödememeleri konusunda konuştuk ancak korku ve panikle kedilerine ait olmayan borcu ödediler. Bizde hukuki süreci hemen başlattık. Menfi tespit davası açarak senetlerin asıllarının adli tıp tarafından incelenmesini talep ettik. Adli tıp raporunda da belirtildiği üzere bonolar üzerindeki imzanın müvekkilimize ait olmadığı tespit edildi. Davamız karara çıktı, bu süreçte dolandırıcılıktan suç duyurusunda da bulunduk. Soruşturma devam ederken, müvekkilimizin ödemiş olduğu 32 bin TL ve mahkeme masraflarını karşı taraftan talep ettik. Şimdi ise savcılık aşamalarını hızlandırarak ceza davası açılması yönünde girişimlerde bulunuyoruz" dedi.