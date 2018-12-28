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Dolmuştaki yolcuları soyan yankesici yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çalan şahıs yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çalan şahıs yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde şehir içi taşımacılık yapan dolmuşlara yolcu gibi binip, yanına oturduğu vatandaşların ceplerinde bulunan toplamda 3 bin 245 TL'yi yankesicilik yöntemi ile çalan şahsın yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın ardından harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, olayı gerçekleştiren şahsın A.İ.H.(49) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.İ.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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