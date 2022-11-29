Domino's Pizza kuryesinin yaralandığı kaza kamerada

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile Domino's Pizza kuryesinin kullandığı motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İ.Ç. idaresindeki 54 S 2854 plakalı servis minibüsü ile O.Y. idaresindeki Domino's Pizza'ya ait 54 AGG 931 plakalı motosiklet çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan ve ağır yaralanan kurye O.Y. hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapmak isteyen servis minibüsü ile motosikletin çarpışmasıyla birlikte motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.