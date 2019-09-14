İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dördüncü kattan düşerek kaybolan kedisini arıyor

Sakarya’nın Erenler mahallesinde yaşayan Hürriyet Dal isimli vatandaş, dördüncü kattan düşüp kaybolan kedisinin bulunması için görenlerden yardım istedi.

Sakarya'nın Erenler mahallesinde yaşayan Hürriyet Dal isimli vatandaş, dördüncü kattan düşüp kaybolan kedisinin bulunması için görenlerden yardım istedi.


Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi'nde ikamet eden Hürriyet Dal isimli vatandaşın kedisi evinin dördüncü katından düşerek kayboldu. Kedinin isminin 'Bambam' olduğunu ve yeşil gözlü olduğunu söyleyen Dal, her yerde 3 gündür kayıp olan kedisini arıyor. Kedinin cinsinin Chincilla olduğunu söyleyen Hürriyet Dal, "Sokaklara afiş astık, her yerde kedimi arıyorum. 3 gündür arıyoruz. Görenlerin bilenlerin bize haber vermesini istiyoruz. Çünkü insanlardan kaçar gizlenir. Karnını falan doyuramaz. Çöpten falan yiyecek alan bir kedi değildir. Sürekli ev kedisiydi" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.